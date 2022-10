Ex-BBB Rodrigo Mussi passa por cirurgia nos olhos: ''Voltar a enxergar o mundo como ele é''

Ex-BBB Rodrigo Mussi faz cirurgia nos olhos seis meses após acidente de carro em São Paulo

O ex-BBB Rodrigo Mussi (37) usou as redes sociais neste sábado, 01, para contar aos seguidores que realizou uma cirurgia.

Em publicação no seu perfil do Instagram, o gerente comercial disse que passou por operação nos olhos na sexta-feira, 30. O ex-brother, que foi o segundo eliminado do BBB 22, revelou que não estava enxergando direito desde o grave acidente de carro que sofreu no final de março deste ano.

"Estou aqui para compartilhar com vocês um momento muito importante. Por meses, não enxerguei a beleza das coisas, estive em um deserto que se encerra hoje. Graças a medicina, mais uma vez. Eu nunca parei pra pensar como a medicina é nobre. A tecnologia, a capacidade dos profissionais de saúde e os estudos avançados são extremamente importantes para salvar vidas. Isso é transformador", começou escrevendo.

Em seguida, ele contou que foi operado em seu cidade, São José dos Campos, município de São Paulo: "Contei com o dom do Dr. Rodrigo Magalhães, oftalmo da minha cidade, para realizar a cirurgia dos meus olhos. Estive todo esse tempo com o grau triplicado no meu óculos e tentando me acostumar com lentes. Sou muito grato ao doutor, à medicina e a todos que me ajudaram a acreditar que seria possível voltar a enxergar o mundo como ele é."

Ao finalizar, Mussi recordou o acidente que quase tirou sua vida. "Hoje faz exatamente 6 meses do acidente e jamais pensei em desistir dessa luta", completou.

"Parabéns meu amigo! Você é um guerreiro", elogiou Gil do Vigor nos comentários. "Guerreiro", disse Kaysar Dadour. "Deus abençoe sua vida sempre", falou Gui Napolitano.

Ex-BBB Rodrigo Mussi passa por cirurgia nos olhos:

Rodrigo Mussi comemora aniversário de fala de acidente

Rodrigo Mussi comemorou seu aniversário no último dia 20, e aproveitou para relembrar o acidente que quase o matou no começo do ano. Em meio a amigos, Rodrigo mostrou em seu Instagram a celebração e contou que precisava passar pela experiência de quase morte para dar valor à sua vida.

"Mais do que nunca, aprendi que temos que aproveitar cada momento como se fosse único. Sempre me dediquei muito, batalhei ao máximo para alcançar meus objetivos, mas não imaginava que precisava passar pelo que passei para ser grato à vida. Hoje estamos aqui e amanhã podemos ser lembranças… vamos viver, amar e aproveitar todos os dias como se fossem os últimos. Cada dia desta vida é um presente. Obrigado por dividirem a jornada comigo", escreveu ele.