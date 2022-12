Ex-BBB Rodrigo Mussi revela nome de seu podcast, e irmão dispara: ''Eu criei''

Ex-BBB Rodrigo Mussi anuncia nome de podcast que vai comandar, e o irmão, Diogo Mussi, diz que foi ele quem criou o nome e dá alfinetada

O ex-BBB Rodrigo Mussi (37) agora tem um podcast para chamar de seu! O brother já tinha revelado o desejo se tornar apresentador e vai realizar o sonho.

O gerente comercial, que sofreu um grave acidente de carro em março deste ano, usou os Stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 13, para dar alguns spoilers do programa e anunciou o nome do podcast em fotos publicadas: Café com Mussi.

Após o anúncio na web, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, publicou um clique de uma xícara de café em sua rede social e alfinetou com uma indireta bem direta, citando o nome do ex-brother: "Café com Mussi. Um nome que eu criei e sugeri a você, Rodrigo, para ser o nome do podcast para fazermos juntos. Mas, e o medo de eu aparecer mais que você, né?"

Em seguida, o advogado disparou: "O meu café é simples, mas é verdadeiro e cheio de amor, coisas que você, infelizmente, desconhece. Boa sorte com o podcast, de verdade. Ah, adorei o nome do podcast, muito criativo!"

Vale lembrar que os dois estão brigados. Eles estão sem se falar, se bloquearam nas redes sociais, e Diogo chegou a afirmar que a briga não teve um motivo específico, mas atribuiu o desentendimento à dificuldade de relacionamento, já que passaram por conflitos desde a infância com os pais.

Rodrigo Mussi relembra parte mais impactante do acidente

Recentemente, Rodrigo Mussi relembrou em entrevista seu trágico acidente de carro que o deixou em coma por 20 dias e dois meses internado no Hospital das Clínicas em São Paulo.

“A primeira coisa que eu pedi quando retomei a consciência foi: ‘posso ir ao banheiro?’. Me levantaram e foi para o banheiro, onde tinha um espelho gigante. Eu comecei a olhar aquilo... Eu estava quase 40 ou 45 quilos mais magro, olhei na frente do espelho, e passou ali cinco, 10 minutos, e eu não conseguia parar de olhar no espelho... 15 minutos, um tempão depois e eu comecei realmente a chorar porque falei: ‘meu, não é por isso que eu luto’”, relembrou o ex-BBB em entrevista ao PodSempre.

