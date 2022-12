Rodrigo Mussi relembra parte mais impactante do acidente que sofreu: “Desfigurado”

O ex-BBB Rodrigo Mussi relembrou em entrevista o momento do seu trágico acidente de carro que mais o chocou

Nesta quarta-feira, 30, Rodrigo Mussi (37) relembrou em entrevista seu trágico acidente de carro que o deixou em coma por 20 dias e dois meses internado no Hospital das Clínicas em São Paulo.

“A primeira coisa que eu pedi quando retomei a consciência foi: ‘posso ir ao banheiro?’. Me levantaram e foi para o banheiro, onde tinha um espelho gigante. Eu comecei a olhar aquilo... Eu estava quase 40 ou 45 quilos mais magro, olhei na frente do espelho, e passou ali cinco, 10 minutos, e eu não conseguia parar de olhar no espelho... 15 minutos, um tempão depois e eu comecei realmente a chorar porque falei: ‘meu, não é por isso que eu luto’”, relembrou o ex-BBB em entrevista ao PodSempre.

Rodrigo então comentou sobre seu choque: “Meu pescoço fininho, eu estava muito magrinho, o corpo ainda estava um pouco desfigurado. Aquilo foi muito chocante! Quando olhei pra trás os enfermeiros e médicos estavam emocionados, mas eles não me tiraram da frente do espelho”.

“Aquela foi a cena mais chocante até agora. Quando eu me olhei no espelho, eu falei: ‘eu não lutei pra isso! Eu não lutei pra chegar nesse estado’. E aquilo foi muito forte”, refletiu Mussi.

O participante do BBB 22 ainda falou sobre como teve consciência do que havia acontecido come ele: “Demorou uns dias para eu assimilar o que tinha acontecido depois que eu tomei consciência. Mas ali eu fui vendo a gravidade do que tinha acontecido. Mesmo depois de uma ou duas semanas de recuperação, eu falei: ‘não é possível que foi grave desse jeito’”.

Rodrigo ainda detalhou as sequelas que teve do acidente que sofreu em março deste ano: “Quebrei a cabeça na frente e atrás, as pernas e as costas também. Eu tive uma hemorragia na cabeça e na hora que eu acordei, não estava enxergando igual a antes [do acidente]. Foi a coisa mais drástica para mim. Perguntei: ‘quando volta?’. E passavam os dias e não ia melhorando. Saí do hospital e fui procurar ajuda e soube que a vista esquerda não vai voltar a ser como antes”.

Ufa!

Recentemente, Rodrigo assustou seus seguidores ao compartilhar imagens fazendo um exame no hospital em suas redes sociais.

Pessoal, é só um exame de rotina, tá? Mas extremamente importante, aqui no Hospital das Clínicas. Olha quanto fio! É muito fio na cabeça, que eu sofri um traumatismo craniano muito sério", acalmou os fãs.