Rodrigo Lombardi posta foto com Chay Suede e Romulo Estrela e fãs brincam: "O famoso tanto faz"

O ator Rodrigo Lombardi compartilhou uma foto ao lado dos colegas da novela 'Travessia', e arrancou elogios dos fãs

Rodrigo Lombardi (46) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para compartilhar uma foto ao lado de Chay Suede (30) e Romulo Estrela (38).

Os três atores, que estão no ar na novela das nove, Travessia, da TV Globo, e interpretam os personagens Moretti, Ari e Oto, respectivamente, surgiram dando um sorriso discreto no clique publicado no feed do Instagram.

"A resenha é a melhor parte! @chay e @romuloestrela", afirmou Lombardi ao surgir com os colegas nos bastidores das gravações do folhetim.

A publicação arrancou elogios dos seguidores. "Que trio", disse um internauta. "O famoso tanto faz", brincou uma seguidora, referindo-se a beleza dos artistas. "Quanto homem bonito em uma foto só", falou uma fã. "Definição de tanto faz atualizada com sucesso", comentou mais uma.

Confira a foto de Rodrigo Lombardi, Chay Suede e Romulo Estrela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Perrengue na obra

Recentemente, Rodrigo Lombardi mostrou em suas redes sociais que começou uma obra em sua casa. O artista decidiu provar para seus seguidores que famoso ou não, é difícil não passar por perrengues durante reformas em suas residências.

"A semana está assim. Obra! Acordamos com uma sinfonia de marretas, talhadeiras e maquita! Quem aguenta?", brincou o ator. Na foto, Lombardi surgiu com os móveis cobertos por um tecido, para protegê-los da sujeira da obra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!