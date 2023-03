Rodolffo posa sem camisa e assusta fãs: "Mais trincado que tela de celular"

Rodolffo posa sem camisa e deixa seguidores impressionados nas redes sociais; veja

O cantor sertanejo Rodolffo deixou os fãs impressionados nas redes sociais nesta terça-feira, 28, ao exibir seu físico invejável em uma foto em que surge só de bermudinha.

Com o abdômen trincadíssimo todo à mostra, ele assustou os admiradores. Isso porque o cantor está mostrando cada dia mais um corpo sequinho e com pouquíssima gordura.

"Imagem meramente ilustrativa. A realidade hoje por aqui tá outra", brincou o cantor avisando que a foto não era desse momento. O ex-BBB também apareceu de boné e fazendo charme com um drink na mão.

Nos comentários, muitas reações divertidas. "Nesse shape aí você pode entrar em qualquer aula de anatomia e ser o boneco de estudo de músculos, meu bom. Mais trincado que a tela do meu celular", brincou um. "Só faltou a sunga branca", comentou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

Caio Afiune presta homenagem no aniversário de Rodolffo: "Tudo de melhor nesse mundo"

Caio Afiune (33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do ídolo e do amigo Rodolffo Matthaus. O cantor sertanejo ganhou uma homenagem do ex-BBB.

Em seu perfil oficial no Instagram, Caio publicou uma foto em que aparece abraçado com o aniversariante do dia e desejou um novo ciclo cheio de realizações para Rodolffo.

"Parabéns meu irmão, Jesus te abençoe cada dia mais! Que se inicie um novo ciclo repleto de alegria, sucesso, paz, realizações, saúde e novos sonhos para realizar! Tudo de melhor nesse mundo, Bastiao! Você é extra @irodolffo!! Tamo junto sempre!", escreveu o ex-BBB na homenagem.

Além de Afiune, o cantor Marcos (38) também comemorou o aniversário de Rodolffo. Nas redes sociais, o sertanejo, que faz dupla com Belutti (40), publicou alguns registros com o amigo e o parabenizou.

"@irodolffo quanto mais convivemos mais te admiro, desejo a você o melhor desta terra, muito anos de vida com saúde e sucesso! Feliz aniversário", disse o artista na legenda da publicação.