Robson Lima entrega bastidores emocionantes com irmã de músico dos Mamonas Assassinas

Em entrevista à CARAS Brasil, Robson Lima, que estrela o filme dos Mamonas Assassinas, fala sobre carreira fora do cinema e deixa reflexão

Robson Lima estrela Mamonas Assassinas- O Filme como Júlio Rasec, um dos cinco integrantes da banda que morreu em acidente de avião em 1996. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator entrega bastidores emocionantes com Paula Rasec, irmã do músico, fala sobre carreira fora do cinema e deixa reflexão.

"No dia que eu conheci a Paula Rasec, nos encontramos e, no exato momento que nos vimos, corremos para um abraço apertado e caímos no choro. Ela já se tornou ali minha irmã do coração e foi fundamental para a construção do Júlio. Compartilhamos muito", compartilha Robson Lima .

"Minha maior alegria foi assistir o filme junto com ela na pré-estreia e, no fim da sessão, receber mais um abraço apertado e ouvir dela que estava orgulhosa de mim. Fazer parte desse projeto foi reaprender diariamente que a vida é um sopro. Então, o que estamos fazendo no presente para que ela seja bem vivida?", reflete o ator do filmes dos Mamonas Assassinas.



Há dez anos no meio artístico, Robson Lima também lançou carreira na música para além da paixão pela atuação. "Componho desde os meus quatorze anos, mas só em 2020 comecei a compartilhar nas minhas redes sociais, de forma despretensiosa, minhas composições. Quando comecei a receber muitos feedbacks legais, de identificação e conexão com o trabalho, refleti que talvez minhas narrativas e obras poderiam ter atingido a maturidade que eu esperava para serem compartilhadas com todos".

Em 2022, o ator estreou seu primeiro single, Respira, que faz parte de uma trilogia de canções. Com a segunda parte do projeto lançada neste ano com a música Chuva, Robson Lima celebra a conquista: "Lançar mais uma música no mundo é como pegar uma parte íntima de você e compartilhar com quem pode se identificar com ela. É um encontro. E eu amo a possibilidade desses encontros que a música proporciona".