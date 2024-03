Marcio Gomes retorna ao Japão após cinco anos para nova série: 'Devo isso ao público'

O jornalista Marcio Gomes passa uma temporada de 10 dias no Japão e prepara série de reportagens especiais para programação da CNN Brasil

Após um período de mais de cinco anos, o jornalista Marcio Gomes (53) está de volta ao Japão. O motivo do retorno é porque ele prepara reportagens especiais para o CNN Prime Time, telejornal que ele ancora na CNN Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comenta sobre a volta: "Devo isso ao nosso público”.

Marcio está passando uma temporada de dez dias no Japão revisitando o país que, durante cinco anos, entre os anos de 2013 e 2018, foi sua residência enquanto era correspondente no País. A série especial Japão, Terra da Resistência vai ao ar em abril. Um documentário sobre o tema também será exibido.

O projeto vai tratar dos desafios que o país enfrenta, como o envelhecimento da população, a reconstrução após o terremoto de janeiro e as mudanças climáticas, além da relação tensa com os vizinhos China e Coreia do Norte.

Marcio comenta sobre o envelhecimento da população brasileira e compara com a realidade do país asiático: “O brasileiro já notou que o número de jovens está diminuindo no nosso país, algo que o Japão vivencia há décadas, com forte impacto no dia a dia dos japoneses".

"Eles se preocupam se a qualidade do ‘Made in Japan’ vai cair. Eles já sentem a falta de mão de obra em diversos setores. O que fazem para driblar esse problema?”, questiona Márcio.

Marcio Gomes não esconde de ninguém a admiração que sente pelo país. Pelas suas reportagens, recebeu prêmios e conquistou o que muito o orgulha: o carinho dos descendentes de japoneses que vivem no Brasil.

“Estar de volta ao Japão pela CNN me dá um prazer ainda maior: afinal, este é o canal que me permitiu unir o papel de âncora de um telejornal em rede nacional com a reportagem. Poder sair da bancada por alguns dias e voltar com um material exclusivo, importante. É trabalhoso, mas sinto que devo isso ao nosso público”, finaliza.