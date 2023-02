Roberto Justus celebra aniversário da neta em meio a tratamento contra câncer

Roberto Justus se derreteu com a netinha Stella, que completou dois anos nesta terça-feira, 07

Roberto Justus (67) fez uma publicação para celebrar o aniversário de dois anos de sua neta, Stella, fruto do relacionamento do também empresário Ricardo Justus e da atriz Fran Fischer. No clique, o apresentador, que está em tratamento contra um câncer na bexiga, exibiu seu novo visual, enquanto se derretia pela pequena.

Na legenda, Roberto foi só elogios para a neta: “2 aninhos da minha netinha Stella. Meiguinha, e lindinha do Vovô!”, escreveu com carinho na publicação que acompanha duas fotos, uma de Justus abraçado com a pequena, em que aparece com os cabelos mais curtos e mais escuros que o usual e outra com a família reunida para comemorar a data especial.

Nos comentários da publicação o vovô angariou elogios: “Que maravilha Roberto, aproveite essa linda netinha, amor maior!!!”, escreveu uma fã. “Parabéns!!! Você tem uma família muito bonita e especial. Como é lindo ver você como pai e unir todos eles.”, declarou outro. Além de Stella, Roberto tem três outros netos: Sienna e Chiara, sucessoras de Fabiana Justus (36), e Arthur, também herdeiro de Ricardo.

Roberto Justus descobre tumor maligno: ''A vida nos traz surpresas''

Roberto Justus convive com um tumor maligno na bexiga desde novembro do ano passado, quando foi diagnosticado após fazer um check-up de rotina. O empresário compartilhou a luta contra o câncer em suas redes sociais e se pronunciou durante o início do tratamento.

“Quem me conhece sabe que sou super regrado, sou uma pessoa que se cuida demais. Nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, não bebo álcool, etc., mas mesmo assim estou sujeito a ter qualquer tipo de coisa, obviamente, que qualquer um pode ter. Durante um check-up que faço rigorosamente em dia, todos os anos, descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro.", contou o apresentador em um vídeo publicado nas redes sociais.