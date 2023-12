Rihanna choca ao dizer que não pretendia divulgar gravidez no Super Bowl

Rihanna se apresentou no evento em fevereiro deste ano, na ocasião a cantora anunciou sua segunda gravidez fruto de seu o relacionamento A$AP Rocky

Quando Rihanna subiu no palco flutuante no Super Bowl em fevereiro, o mundo se surpreendeu não só com a performance incrível da artista, mas também com a revelação de uma segunda gravidez. No entanto, a cantora surpreendeu mais uma vez seus fãs ao revelar que ela não tinha intenção de contar que estava à espera de um novo herdeiro durante a apresentação.

Em entrevista ao Access Hollywood, Rihanna disse que um defeito no zíper da roupa a deixou sem escolha e a fez mostrar o barrigão durante o show. Ainda segundo a artista, o objetivo era manter a gravidez em segredo por mais alguns meses.

"Eu fiz o que tinha que fazer. Meu moletom não fechava o zíper! Ninguém sabia que eu estava grávida, eu apenas disse ao meu estilista: 'Certifique-se de que seja elástico'. A parte de baixo tinha elástico e era folgada, mas, você sabe como é zíper...Ele simplesmente parou ali, então foi o que tinha que ser!", lembrou entre risos.

A confirmação da gravidez foi durante a apresentação de "Diamonds". Rihanna passou a mão na barriguinha enquanto cantava a música em uma plataforma. Logo após o show, a notícia foi confirmada pelos representantes da artista ao The Hollywood Reporter.

A apresentação ainda detém o recorde de mais assistida pela TV, com mais de 121 milhões de telespectadores, segundo balanço do Guinness Book: "Foi uma experiência fora-do-corpo. Acho que já ouvi isso antes, mas senti pela primeira vez no Super Bowl. As indicações são uma prova da minha equipe. Eles são incríveis, é por isso que trabalho com eles! Eles são os melhores dos melhores e todos merecem ser reconhecidos por essa produção", celebrou.

Rihanna e A$AP Rocky são pais de RZA Athelston e Riot Rose. A cantora também falou sobre a família e enalteceu o rapper como pai, destacando a relação do rapper com os filhos: "Eu o amei de forma diferente como pai. Isso é muito, muito empolgante. É como se eu dissesse: 'Uau! Que líder, que pai maravilhoso, paciente e amoroso", disse ela.

"E meu filhos são obcecados por ele. Eu sou apenas um pano de fundo, sou uma figurante. Sim! Isso acontece! Não importa se são meninas ou meninos, eles ama o pai de forma diferente e eu adoro ver isso", declarou a cantora.