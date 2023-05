Richard Harary é homenageado nos Estados Unidos

Empresário marca presença em evento da Brazil Foundation junto de celebridades brasileiras

O empresário Richard Harary, conhecido como “shark americano” por conta de seus investimentos de alta relevância no estado da Flórida, nos Estados Unidos, recebeu uma proclamação pelo prefeito da cidade de Orlando, com uma data em sua homenagem.

Ele é querido por diversas celebridades, tais como Fábio de Melo, Alok, Xuxa, Simone e Kaká Diniz, Jojo Toddynho e Thammy.

Acompanhado de sua noiva Aline Seemund, foi ao evento beneficente da Brazil Foundation, em Miami, que contou com a presença de Ivete Sangalo e Giselle Bündchen, levantando mais de 2 milhões de reais para fins de proteção do futuro do nosso planeta. Sua sede é em Nova Iorque, onde é comandada pela presidente e CEO, Rebecca Tavares.