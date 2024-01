Réveillon: Confira as famosas que chamaram atenção com os looks na virada

Celebridades apostaram em looks inovadores para réveillon e deram o que falar na web

Para atravessar a passagem de ano, as celebridades apostaram em looks inovadores neste réveillon e deram o que falar na web. De roupa repetida a vestido ousado, confira as famosas que chamaram atenção com as roupas na virada de ano.

Gracyanne Barbosa, que curtiu de camarote o show de Belo realizado como parte do Réveillon de Copacabana, inovou na escolha de look para a virada do ano. A artista surgiu usando uma calça coladinha em tom de roxo e um top brilhante de paetês, além de apostar no conforto dos pés com chinelos. A musa fitness chamou a atenção por passar a data sem calcinha e enfrentar superstições.

Deborah Secco também deu o que falar na web com a escolha de roupa para o réveillon. A artista repetiu o mesmo look que usou em uma premiação e que já tinha atraído os olhares dos internautas. A escolha foi a combinação icônica criada com toalhas de banho de um top e uma saia longa. Depois de fãs notarem a repetição, ela explicou nas redes sociais que tudo fazia parte de uma campanha publicitária de uma marca de sabão em pó."Pronta para virar o ano! E sim! Estou repetindo o look do Prêmio Multishow! Eu sei que vocês amaram, copiaram, me fizeram de meme, me marcaram e é também por isso que decidi usar esse look mais uma vez!".

Para celebrar a chegada de 2024, Paolla Oliveira foi outra celebridade que ousou com o look de réveillon. A artista apostou em um vestido branco colado no corpo com decote diferentão e compartilhou cliques com a escolha nas redes socias. Depois de ser criticada pelo corpo nas últimas semanas, ela compartilhou uma reflexão: "Tenho percebido que é possível tentar subverter o tempo, as lógicas, aumentando o amor e percebendo as possibilidades de não me deixar ficar amarga ou triste. Quero ser próspera o ano todo, quero fogos de artifício quando der um abraço em quem amo, quero ondas, mas de frio da barriga com as pequenas alegrias da vida".