Pode isso? Deborah Secco repete look no réveillon e ganha uma bolada

Deborah Secco repete look no réveillon e ganha uma bolada; atriz mostrou produção repetida e deu explicações

A atriz Deborah Secco encantou os seguidores neste domingo, 31, ao mostrar o look ousado que escolheu para a virada. É que ela repetiu a mesma produção que usou em uma premiação.

"Pronta pra entrar em 2024! Que seja lindo e leve!", afirmou ela que posou ao lado da filha, Maria Flor. A artista surgiu novamente com o icônico look criado com toalhas de banho - ela combinou um top com uma saia longa.

Após fãs notarem a repetição do look, ela explicou que tudo fazia parte de uma campanha publicitária de uma marca de sabão em pó. "Pronta pra virar o ano! E sim!! Estou repetindo o look do Prêmio Multishow! Eu sei que vocês amaram, copiaram, me fizeram de meme, me marcaram e é também por isso que decidi usar esse look mais uma vez!", esclareceu ela.

Nos últimos dias, na véspera de Natal, a atriz encantou ao ser flagrada com a filha, Maria Flor, na praia. A única herdeira da atriz ganhou um festão de aniversário com decoração luxuosa para celebrar seus 8 anos, nas últimas semanas.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.