Deborah Secco vai à praia com a filha na véspera de Natal

Com look mínimo, Deborah Secco ostenta o bronzeado impecável ao se divertir na praia com a filha na véspera de Natal

A atriz Deborah Secco aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro durante a véspera de Natal para levar sua filha, Maria Flor, fruto do casamento com Hugo Moura, para se divertir na praia. As duas foram flagradas pelos paparazzi enquanto tomavam banho de mar e também renovavam o bronzeado na areia da praia.

Mãe e filha esbanjaram sintonia e alegria enquanto se divertiam no mar e ganhavam de mãos dadas na areia. Para a ocasião, Deborah escolheu um biquíni laranja neon e deixou à mostra seu bronzeado perfeito e as curvas impecáveis.

Atualmente, a atriz faz parte do elenco da novela Elas Por Elas, da Globo, na qual interpreta a personagem Lara, que é uma das protagonistas da história.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco impressionou ao mostrar como foi a festa de sua filha com Hugo Moura, Maria Flor. A única herdeira da atriz ganhou um evento com decoração luxuosa para celebrar seus 8 anos.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.