Cadê a calcinha? Gracyanne Barbosa inova ao escolher look para o ano novo

Gracyanne Barbosa inova no look para o ano novo; cantora apareceu na praia de Copacabana para acompanhar o show de seu "tudão", o cantor Belo

A bela Gracyanne Barbosa encantou os fãs neste domingo (31) ao mostrar o look que escolheu para a virada do ano. Enfrentando as superstições, a musa fitness passou a data sem calcinha e foi clicada bem animada.

É que ela assistiu de camarote o show de Belo realizado como parte do Réveillon de Copacabana, um dos mais importantes do Brasil. Feliz da vida, a musa fez corações para o maridão e empolgou os fãs que estavam no local.

Para a ocasião, a artista apostou em uma calça coladinha em tom de roxo e um top brilhante de paetês. Gracyanne Barbosa também apostou no conforto e usou chinelos para acompanhar a virada do ano.

Gracyanne Barbosa é casada com Belo desde 2012, quando o romance entre os dois se tornou público. Aos 40 anos, a musa fitness atualmente se prepara para ser mãe: é que após adiar os planos em mais de uma oportunidade, ela já afirmou que está pensando mesmo na ideia de aumentar a famíia até 2025.

Veja:

Gracyanne Barbosa causou comoção no cruzeiro de Neymar

Que a musa fitness Gracyanne Barbosa impressiona com seu corpo mega musculoso e desenhado por onde passa não é novidade. Curtindo o cruzeiro de Neymar, a esposa do cantor Belo está roubando a cena em alto mar com seu físico. As fotos da musa chamaram a atenção.

Prova disso foi um clique postado pela influenciadora fitness nesta quarta-feira, 27, em que apareceu ao lado do jogador esbanjando suas curvas volumosas em um vestido marrom com recortes estratégicos. Ao posar com o craque no local, a famosa não passou despercebida e os internautas brincaram ao verem um moço olhando possivelmente para os músculos da artista. "Minha mãe tá me procurando, perguntou: onde cê? Tô perdido com os crias no Cruzeiro do Neymar", disse ela na legenda.