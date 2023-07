Renata Kuerten fala sobre o puerpério e desabafa: "Crise de pânico"

A apresentadora Renata Kuerten relatou ter passado por transtornos psicológicos no pós-parto de sua primeira filha, Lorena

Nesta quinta-feira, 27, a modelo e apresentadora Renata Kuerten contou que passou por momentos delicados após o nascimento de sua filha, Lorena, de 10 meses. Em entrevista ao programa Sensacional, apresentado por Daniela Albuquerque na RedeTV!, a artista relatou que sofreu transtornos psicológicos durante o período pós-parto.

A mãe de primeira viagem desabafou sobre a baixa produção deleite materno e como isso desencadeou uma série de problemas na sua saúde mental. Segundo Renata, ela acabou tendo crises de ansiedade no puerpério, que posteriormente se tornaram crises de pânico.

"A Lorena veio pra casa, a primeira semana foi ótima, a segunda semana foi ótima também (...) Não sei o motivo, no segundo mês meu leite parou e eu achava que era porque estava muito cansada, comecei a tomar remédio para estimular [a produção de leite], passei a comer mais, tomava água, chá, suco. E aí passei a ter crise de ansiedade que estimulou a crise de pânico”, relatou ela durante a entrevista.

A apresentadora do Esquadrão da Moda relatou que tinha uma sensação ruim, com falta de ar, aceleração e tremedeira, o que também resultava em preocupações com sua filha. "Achava que a minha filha ia morrer de fome porque eu não tinha leite. Me culpava e me cobrava demais, sem saber que várias mães que a gente conhece no mundo não têm leite”, contou.

Renata aproveitou para dizer que grande parte desse sentimento de culpa vinha do seu consumo de redes sociais, uma vez que ela via várias mulheres amamentando suas filhas, o que lhe frustrou. "Me culpava tanto por isso, falava: 'Nossa, mas por que se tive tudo perfeito [na gestação]? Por que eu não consigo amamentar? Por que comigo, Deus?'", desabafou a artista.

Ao finalizar a entrevista, a modelo reforçou a importância de ficar atenta aos sinais de mudanças físicas e psicológicas durante o período de puerpério, onde o corpo começa a voltar para o seu estado pré-gestação. Ela também incentivou a procura de ajuda profissional para cuidar da saúde mental.

“Fui ao psiquiatra e ele falou: ‘Você está tendo uma crise de ansiedade, é um começo de crise de pânico’. Ele me medicou tudo direitinho, no dia seguinte eu já estava ótima. É muito importante, se está sentindo alguma coisa diferente, vai atrás de um profissional, não tente você resolver, vá atrás de um profissional", alertou Renata.