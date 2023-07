Relembre a lista de ex-namoradas famosas de Pedro Bial, que vive quinto casamento

Jornalista Pedro Bial é pai de cinco filhos e mantém longa lista de ex-namoradas famosas; vejam quem são

O último romântico? Atualmente em seu quinto casamento, fruto de seu relacionamento com Maria Prata, o jornalista e apresentador Pedro Bial ostenta uma extensa lista de famosas com que já viveu romances e teve até filhos. Descubra aqui as ex-namoradas e esposas do famoso global.

Fernanda Torres

A atriz Fernanda Torres foi a primeira mulher com quem o jornalista se casou, mas poucos lembram deste casal. Na época, a artista tinha somente 17 anos de idade, enquanto Pedro Bial tinha 24, em 1982. Hoje em dia os dois ostentam uma boa relação e, em 2017, durante sua participação no Conversa com Bial, a famosa comentou sobre o antigo casamento.

“Nós casamos, né? Só tenho boas memórias e devo ao Pedro o primeiro capítulo deste livro. Eu teria me transformado numa atriz séria, se não fosse Pedro Bial”, disse Fernanda Torres, enquanto estava frente a frente com seu ex-marido.

Renée Castelo Branco

Logo depois, Bial se casou com Renée Castelo Branco. Relacionamento, este, que lhe rendeu sua primeira filha, Ana, que nasceu em 1987. Além de jornalista, ela também é pesquisadora e documentarista, trabalhando na TV Globo até o ano de 2020. Começou como editora em 1981 e ficou nos bastidores dos principais jornais de televisão da emissora, sendo supervisora de programas da GloboNews.

Giulia Gam

Já em 1988, o apresentador se casou com a atriz Giulia Gam, com quem teve seu segundo filho, Theo. Depois de somente dois anos de casamento, os dois se separaram por viverem conflitos durante o relacionamento. Durante uma entrevista ao Pod People, o filho dos ex-pombinho relembrou como era a época.

“Eu lembro que com 6 anos tendo que sair da escola para ir ao tribunal. Para uma criança é f#$% passar por isso. Eu me sentia meio que injustiçado, pois meus amigos não tinham que passar por esse problema. (...) Até hoje eu tenho dor por causa disso. E vou ter pro resto da vida, mas hoje eu falo disso com mais tranquilidade”, contou Theo.

Isabel Diegues

Pedro Bial se casou em 2000 com Isabel Diegues, com quem manteve um relacionamento durante nove anos. Os dois tiveram um filho, José Pedro, que nasceu em 2002. Quando se separaram, houve boatos de que o jornalista teria se mudado da casa em que morava com a esposa para um apartamento no mesmo bairro, que no caso era o Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro.

Roberta Ferro

Depois de dois anos de sua última separação, em 2010, o apresentador começou a viver um romance com a professora de inglês Roberta Ferro. Os dois ficaram dois anos juntos, com um relacionamento bem discreto. O fim do affair foi anunciado em 2013.

Maria Prata

Juntos há oito anos, Pedro Bial vive um relacionamento com a consultora de moda Maria Prata, 21 anos mais nova. O jornalista conheceu sua atual esposa durante os bastidores do extinto programa Na Moral. Os dois são pais de Laura, que nasceu em 2017, e Dora, que nasceu em 2019.