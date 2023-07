Filho de Pedro Bial e Giulia Gam detalha separação turbulenta dos pais: "Injustiçado"

Filho de Pedro Bial e Giulia Gam conta como foi o processo de divórcio; ele precisou até depor na Justiça

O cantor Theo Bial surpreendeu os fãs ao contar detalhadamente como foi a dramática separação entre seus pais. Filho de Pedro Bial e Giulia Gam, ele se viu no olho do furacão e precisou até depor no processo de divórcio.

"Eu era muito revoltado, até começar a surfar e tocar violão, com uns 10,11 anos. A minha infância não foi fácil. Essa briga aí com os meus pais, a porrada comeu forte", declarou ele ao Pod People.

Theo Bial contou que foi envolvido na situação. "Eu lembro que com 6 anos tendo que sair da escola para ir ao tribunal. Para uma criança é f#$% passar por isso. Eu me sentia meio que injustiçado, pois meus amigos não tinham que passar por esse problema. (...) Até hoje eu tenho dor por causa disso. E vou ter pro resto da vida, mas hoje eu falo disso com mais tranquilidade.", acrescentou.

O jovem contou detalhes da audiência na qual precisou depor. "Lembro de falar com o juiz, pedir para os advogados todos saírem da sala e ficou só eu e o juiz. Para mim, sempre foi uma questão difícil, porque, bem ou mal, é meu pai e minha mãe. Então, vou apontar o defeito de um e de outro, entrar no meio dessa porradaria e não vou resolver, só vou ficar triste... Para a criança é muito difícil ficar longe de quem tem afeto. Esse vai e vem era muito complicado, ter que ir para a casa da minha mãe e para a casa do meu pai", disse.

Theo Bial disse que a situação acabou causando uma influência decisiva em sua trajetória. "Na época, eu tinha engordado, por conta desses estresses todos. Até os 10 anos eu brigava na escola, eu era explosivo. É complicado, essa coisa de família é doloroso mesmo".

O filho de Pedro Bial e Giulia Gam se lançou como cantor em 2017. No ano passado, ele gravou um álbum autoral com participações de sambistas como Mart'nália e Moacyr Cruz. Ele atualmente se apresenta em vários espaços do Rio.

