Reinaldo Gottino dá detalhes sobre sua saída da CNN

Em entrevista, Reinaldo Gottino explica sua breve passagem pela emissora recém chegada ao Brasil

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 21h25

O jornalista Reinaldo Gottino (45) deu detalhes sobre sua breve passagem pela emissora recém chegada ao Brasil, a CNN. Em entrevista ao “O Programa de Todos os Programas”, no R7.com, o âncora do Balanço Geral SP explicou sua saída da gigante norte-americana.

“O formato deles deixa você muito preso. Eu sentia saudade de poder transitar no palco e de ter mais liberdade”, explicou Gottino.

Além disso, ele comentou sobre o período de adaptação quando assumiu o Balanço Geral. “Foi um ano muito complicado, a audiência não tinha decolado e eu pedi para sair. A direção não deixou e disseram que acreditavam no programa. Fui trabalhar no dia seguinte muito empolgado e feliz, criei o meu bordão ‘vem vem vem’, a audiência subiu e chegamos ao primeiro lugar. Com isso eu tirei o peso das costas e deslanchou”, contou Gottino.

Reinaldo Gottino comemora alta hospitalar

Em março, Gottino precisou ser internado às pressas após passar mal. Mas foi liberado, comemorando em suas redes sociais. “Boas notícias! Liberado aqui pelo médico @drleandroechenique // Deu tudo certo! Exames feitos, procedimentos realizados e vamos voltar em breve!!! Obrigado a todos pelo carinho!!!! Desculpe o susto. Fé! E a gente é surpreendido sempre! Obrigado Deus!", escreveu ele na legenda.