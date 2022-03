Reinaldo Gottino comemora alta hospitalar: ''Deu tudo certo''

O apresentador Reinaldo Gottino agradeceu o carinho após precisar ser internado às pressas

Reinado Gottino (44) recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 24, após precisar ser internado às pressas nesta última quarta-feira, 23.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador da Record TV compartilhou uma foto ao lado de seu médico e agradeceu o carinho que recebeu durante o período que ficou no hospital.

"Boas notícias! Liberado aqui pelo médico @drleandroechenique // Deu tudo certo! Exames feitos, procedimentos realizados e vamos voltar em breve!!! Obrigado a todos pelo carinho!!!! Desculpe o susto. Fé! E a gente é surpreendido sempre! Obrigado Deus!", escreveu ele na legenda.

Gottino também compartilhou uma foto ao lado da esposa, Simone Chimenti, e agradeceu o apoio. "Meu amor! Obrigado por tudo! @simonechimenti", disse o apresentador do Balanço Geral.

A internação

Reinaldo Gottino passou mal nos bastidores da Record TV. O apresentador sentiu fortes dores no peito e foi levado às pressas para o hospital Moriah, em Moema, São Paulo.

Horas após a internação, ele compartilhou no Instagram uma foto no hospital e falou sobre sua saúde. "Oi amigos, amigas, todos que me seguem! Tá dando tudo certo! Foi um susto grande! Pressão bateu 19, dor no peito, mal estar e mil coisas passando na cabeça!", explicou.

