Regina Casé mostra pedido de casamento em restaurante: ''Comecei a chorar''

08/11/2022

Nesta terça-feira, 08, a atriz Regina Casé (68) emocionou os seguidores ao compartilhar um momento especial de um casal desconhecido que encontrou em um restaurante!

A artista contou em seu perfil no Instagram que deu uma de tiete ao perceber que na mesa ao lado estava tendo um pedido de casamento. Acompanhada da filha, Benedita Casé, a famosa disse que não conseguiu segurar a emoção ao presenciar a cena.

Regina foi até o casal desejar parabéns e se ofereceu para fazer fotos do casal que não conhecia. "O dia que eu e @beneditazerbini ficamos aos prantos com um pedido de casamento na mesa do lado da gente no restaurante… A Bê me mostrou como o noivo estava nervoso tirando a caixinha de alianças do bolso e pronto… já me zoaram, porque comecei a chorar, né?", começou escrevendo.

"Mas depois com a emoção da noiva, o beijo… ela começou a chorar também! E ninguém pra tirar uma foto desse momento??? Fui lá e me ofereci, claro… Eles amaram, ficamos conversando e foi lindo! Eles até postaram e me marcaram, então, aqui vai meu post de volta! Que sejam felizes pra sempre!!! @paivaleonardo @sabrinaraposa", disse ainda Regina Casé na legenda, parabenizando os pombinhos, Leonardo Paiva e Sabrina Raposa.

