Letícia Colin surge com Regina Casé para gravação de especial de fim de ano da Globo

A atriz Letícia Colin (32) usou as redes sociais para publicar registro nos bastidores da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, que está fazendo sucesso com o público!

No vídeo em seu perfil no Instagram, a artista aparece ao lado de Regina Casé (68), mostrando um pouco da rotina com a veterana, que vive sua mãe na trama de João Emanuel Carneiro.

Nas imagens, Letícia aparece pegando carona com Casé para os Estúdios Globo, onde gravariam a tradicional vinheta de fim de ano da emissora. "Se eu chegar atrasada, a culpa é dela, fazendo conteúdo e a gente tem que estar lá cantando 'hoje é um novo dia'", brincou Regina, cantando Um Tempo, de Marcos Valle.

Elas também aparecem já produzidas com looks rosa e azul. No post, a mãe de Uri aproveitou para agradecer pela oportunidade de estar ao lado de Regina e exaltou a famosa.

"É tão grandioso, luxuoso, intenso, inspirador e hilário estar do lado dessa nossa gigante do e Regina Casé... Nossa! Que momento especial da minha vida esse de poder conviver e trabalhar com essa artista tão potente! Obrigada, mamãe Zoe, nossa luta diária é um mar inteiro", se derreteu Letícia Colin ao legendar a postagem.

