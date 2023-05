Regiane Alves celebra formatura do afilhado e se declara: "Orgulho de você!"

A atriz Regiane Alves se emocionou ao celebrar formatura do afilhado em universidade dos Estados Unidos

No início da semana, a atriz Regiane Alves, de 44 anos, celebrou um momento especial na vida do afilhado, Pedro Pina. É que o rapaz conquistou o diploma de gerente de esportes ao se formar em uma universidade dos Estados Unidos.

Através de seu perfil do Instagram, a protagonista de Vai na Fé, fez questão de homenagear o jovem e expressou toda sua felicidade pela conquista na jornada da vida acadêmica de Pedro. Nas imagens, o formando pareceu sorridente enquanto posava com seu look a caráter: uma beca azul.

"Pedro, quanto orgulho de você! Esse mérito é seu! Eu e seus pais só estivemos aqui te apoiando...Vida longa para a sua carreira "manager dos sports", escreveu e complementou com emojis de coração e uma bola de futebol.

Nos comentários, os fãs elogiaram e parabenizaram o afilhado da artista: "Muito orgulho!!!!!!", disse um internauta. "Imagino o quanto o coração de vocês está transbordando de felicidade e orgulho.Tão bom vê um filho crescer",falou outra. "Parabéns Pedro, todo sucesso do mundo pra você", desejou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE REGIANE ALVES:

Regiane Alves, Sheron Menezzes e Carolina Dieckmann agitam a web ao surgirem juntas

Regiane Alves dividiu com os seguidores um momento muito especial que viveu nos bastidores das gravações da novela Vai na Fé. A atriz que interpreta a Clara na trama da Globo encontrou com Sheron Menezzes (39) e Carolina Dieckmann (44) no camarim da emissora.

Na imagem compartilhada em suas redes sociais, o trio de peso aparece juntinho, esbanjando muita beleza, enquanto davam belos e largos sorrisos para a lente das câmeras. "Três mocinhas elegantes esperando a gravação", escreveu ela na legenda.