Recuperado, Boni faz raríssima aparição com a esposa em passeio romântico

Boni faz raríssima aparição com a esposa em passeio romântico; ex-chefão da Globo é casado com a bela desde 1984

Um dos grandes nomes da história da televisão, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, foi flagrado neste final de semana em um momento raríssimo ao lado de sua esposa. Recuperado de problemas de saúde, ele foi clicado de mãos dadas com Lou de Oliveira.

Casados desde 1984, os dois são muito apaixonados e levam uma vida discreta na mansão do ex-chefão da Globo no Rio de Janeiro. Embora faça poucas aparições em público, ele segue na ativa e ainda atua como conselheiro de grandes estrelas da televisão.

Boni está recuperado após viver um susto em 2022. No final do ano, ele foi internado às pressas ao sofrer um infarto durante um voo que partia dos Estados Unidos para o Brasil. Ele foi socorrido pela esposa.

"Estávamos voltando pro Brasil, e ele teve um infarto no voo. Tivemos de descer em Porto Rico e, de lá, pegamos um jatinho e viemos para Orlando, onde tem um excelente hospital do coração. Foi colocado um ‘stent'", contou Lou de Oliveira na época.

Boninho se envolve em polêmica

A apresentadora Ana Furtado saiu em defesa de seu marido, o diretor de TV Boninho, após ele ser alvo de críticas nas redes sociais. Tudo começou quando ela gravou um vídeo para comemorar quando tomou o seu último comprimido na luta contra o câncer e comemorou o final do tratamento. Nas imagens, ela apareceu ao lado do marido enquanto comemorava, mas ele ficou silencioso e apenas deu beijos na amada. Com isso, os fãs questionaram o jeito mais ‘frio’ da reação dele e a esposa decidiu defendê-lo e contar como ele reage longe das câmeras.