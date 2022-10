Recém-separada, Lexa curte viagem ao Vaticano com a família

Lexa, que recentemente anunciou o término do seu casamento, decidiu viajar para o Vaticano com a família para comemorar o aniversário da mãe

A cantora Lexa (27) resolveu realizar um sonho da mãe, que completou 45 anos de vida, e levou a família inteira para comemorar a data especial diretamente do Vaticano. Lexa parece estar seguindo adiante, após o término do seu casamento, e não deixou de abrir o álbum de fotos da viagem pelas redes sociais.

A cantora compartilhou uma sequência de fotos, onde aparece ao lado dos familiares, todos vestidos na paleta das roupas brancas, e posam em frente à Igreja Católica de Roma, na Itália. “Aonde eu busco força e amor! Conhecemos o Vaticano hoje, foi pura emoção e bênção. Não existe alegria maior do que realizar os sonhos das pessoas que mais amamos! Eu amo vocês! Feliz aniversário mãe, Darlin Ferrattry”, declarou Lexa.

Separação de Lexa e Mc Guimê

O anúncio da separação do casal aconteceu no último sábado, 22, através das redes sociais. “Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses, tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos”, escreveu a cantora.

Após o anúncio, Lexa utilizou o Twitter para desabafar sobre o seu estado emocional, um pouco antes de subir ao palco e realizar um show: “Galera de Floripa, hoje tenho show com vocês, vou dar o meu melhor, prometo. Vou tirar forças de onde não tenho para fazer o meu trabalho. Vocês me verão rindo, mas só eu sei como estou por dentro”, desabafou para os fãs.