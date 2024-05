Rafaella Justus surpreende irmão com ideia diferente para dança de 15 anos

Rafaella Justus completa 15 anos vai comemorar com um evento luxuoso. Ela mostrou a reação de seu irmão, Ricardo, ao sugerir uma dança especial

Filha de Roberto Justus (69) e Ticiane Pinheiro (47), Rafaella Pinheiro Justus completa 15 anos em 21 de julho e terá um evento luxuoso para celebrar a data especial. Nesta quarta-feira, 22, ela surpreendeu ao sugerir uma valsa para dançar com seu irmão, Ricardo. O momento foi capturado por sua cunhada, Fran, e compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira, 22.

No vídeo, a estudante exibe para o empresário um clipe de uma valsa em que o príncipe da debutante a levanta durante a dança, sugerindo que eles realizem algo parecido na celebração do seu dia especial. Ela, então, ri bastante e mostra a publicação para sua cunhada. Enquanto que Ricardo reage: "Vou quebrar as costas e morrer junto".

Ticiane Pinheiro fala sobre a festa de Rafaella Justus

Recentemente, Ticiane Pinheiro falou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus. "Minha menina linda está uma mocinha. A Rafa esse ano vai fazer 15 anos, o tempo passa rápido demais. Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela essa data tão especial. Eu já me emociono nas festas das amiguinhas , imagine na dela ... Estamos na fase de reuniões para a escolha das coisas para fazer do jeitinho que ela quer e merece", iniciou ela.

"Me lembro da minha festa de 15 anos, com minha familia, minhas 15 melhores amigas, da valsa com meu pai... foi inesquecível e com certeza vamos fazer de tudo para que a festa da Rafa seja um momento único também, para que ela lembre sempre com muito carinho desse dia, igual eu lembro da festa dos meus 15 Te amo muito filha! Agora, tempo, passa um pouquinho mais devagar, por favor", completou a jornalista na publicação.