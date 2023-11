Rafaella, irmã de Neymar, compartilha suposta indireta nas redes sociais

Na noite desta quarta-feira, 1, a irmã do craque compartilhou uma declaração para o irmão em meio de rumores de nova traição e foi bastante criticada

Indiretas? Com a repercussão do término, a influenciadora e irmã do craque, Neymar Jr.,Rafaella Santos, de 27 anos, publicou uma foto ao lado do irmão com a legenda: "Te amo, meu menino! Deus está no controle! Sempre com você".

Durante a semana, diversos assuntos envolvendo a vida de Neymar movimentaram as redes sociais, especialmente com o anúncio do fim do relacionamento entre o jogador e Bruna Biancardi, segundo o jornal Correio Braziliense. No Instagram, internautas dispararam diversas críticas e especulações sobre as publicações da influenciadora: “Tem que passar o pano pro irmão mesmo, né?”, escreveu uma, “Não pode perder a pensão”, comentou uma outra, “Você é uma biscoiteira hein”, ponderou outra.

Então a influenciadora resolveu não ficar quieta e compartilhou um post com a seguinte frase: "Às vezes eu quero falar umas coisas mas aí Deus toca em mim e fala: 'não faz isso não, doida", e adicionou: "Ai ai ai ai ai ai".

Além disso, no início da semana, a participação de Bruna Marquezine no "De Frente com Blogueirinha", entrou para os trending topics por conta de um ataque de riso que a atriz teve após ser questionada sobre “um livramento” que teve na sua vida. Na web, a reação de Bruna foi rapidamente associada a Neymar. Com isso, outra especulação apontada pelos internautas, foi sobre a suposta indireta ser direcionada para Marquezine.

A separação de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Segundo o colunista Thiago Sodré, do 'Correio Brasiliense', Neymar Jr e Bruna Biancardi teriam feito um acordo para criar em paz sua filha recém-nascida, Mavie, que completará um mês em breve. Após novas especulações sobre o rompimento, o jornalista afirma que é questão de tempo que os dois anunciem publicamente que não são mais um casal.

Em uma conversa decisiva, os dois decidiram que vão manter uma relação próxima só para o bem-estar da filha. Em resguardo após o parto, a influenciadora está se dedicando integralmente aos cuidados com a pequena. O atacante também está afastado do trabalho, cuidando de uma lesão no joelho.

Vale lembrar que, na última semana, Neymar foi acusado de traição logo após o nascimento da filha. Irritado com as acusações, ele fez um desabafo nas redes sociais. “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, dizia a mensagem.

Após a declaração, Bruna Biancardi também fez um post misterioso sobre os rumores. “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, dizia a mensagem.