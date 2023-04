Rafael Vitti surge em foto inédita com Tata Werneck e a filha, Clara Maria

Rafael Vitti mostra passeio em família ao registrar foto com a esposa, Tata Werneck, e a filha, Clara Maria

Nesta quarta-feira, 5, o ator Rafael Vitti (27) agitou as redes sociais ao mostrar uma foto inédita com a sua família. Discreto com a vida pessoal, o artista quase não exibe fotos com a esposa, Tata Werneck (39), e a filha, Clara Maria (3), nas redes sociais. Porém, ele abriu uma exceção para compartilhar a preparação para um passeio.

Rafael apareceu de boné e óculos escuros enquanto se preparava para curtir o dia ensolarado com Tata e Clara. “Hora da aventura em família”, disse ele.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a família. “Seus lindos”, disse um seguidor. “Morrendo de amores por essa foto”, comentou outro. “Família mais perfeita”, declarou mais um.

Rafael Vitti curte dia na praia com a filha

Há pouco tempo, o ator Rafael Vittiaproveitou um dia de sol para se divertir com a filha,Clara Maria, ao ar livre. A menina, que é fruto do casamento dele com Tata Werneck, roubou a cena com tanta fofurice durante o passeio em uma praia no Rio de Janeiro.

Pai e filha foram brincar com uma prancha no mar e também deram um passeio pela orla da praia. Nas fotos, Clara apareceu com um look confortável e em tons de rosa.

O ator está de férias da TV desde o fim da novela Além da Ilusão, da Globo, na qual interpretou o mágico Davi.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews