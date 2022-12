Rafa Brites mostra bolsa super cara que ganhou por causa de ‘Sex and The City’

Apresentadora Rafa Brites revela que foi a primeira vez que ganhou algo extremamente caro de Felipe Andreoli

Nesta terça-feira, 13, a apresentadora Rafa Brites (36) mostrou que é mesmo muito fã da série Sex and The City. Em suas redes sociais, ela contou que começou a gostar da série estrelada por Sarah Jessica Parker quando ainda estava internada.

“Assisti à nova temporada de Sex and The City e me apaixonei. Quando estava operada, comecei a assistir. Assisti ao filme, conhecia mais ou menos a história e não tinha nada para fazer. Saí dessa série perua, com vontade de usar saia longa, chapéu e brilho”, começou.

Ela ainda revelou que fez seu marido, o jornalista esportivo Felipe Andreoli (42) comprar uma Fendi Baguette, bolsa que Sarah usa na série. "Carrie tinha essa bolsa linda, comentei com o Fê. Primeira vez que ganho uma bolsa e um sapato do Fê em 13 anos”, comentou.

A nova queridinha de Rafa está avaliada em US$4,3 mil, o equivalente a R$22.765 mil, e é um dos acessórios mais famosos da série.

Rafa Brites mostra bolsa de série famosa - Créditos: Reprodução / Instagram



Felipe Andreoli se emociona ao ganhar surpresa de Ana Maria Braga

O jornalista Felipe Andreoli foi surpreendido pela apresentadora Ana Maria Braga na segunda-feira, 12, e não conseguiu conter as lágrimas. A comandante do programa Mais Você, na Rede Globo, chamou Rafa Brites e os dois filhos do casal para participar no estúdio enquanto Felipe estava em um link ao vivo.

Segundo Ana Maria, a surpresa já estava pensada para acontecer, porque Andreoli só voltaria do Catar apenas no dia 20. Mas, como o Brasil acabou sendo eliminado pela Croácia na sexta-feira, 9, seu retorno ao país foi antecipado para esta segunda-feira, 12. Quando viu sua mulher junto de Leon e Rocco no estúdio do Mais Você, Felipe caiu no choro no meio do aeroporto, enquanto esperava para voltar para o Brasil. “Eu não aguento”, disse ele, antes de ficar mesmo sem palavras.

Além disso, Rafa aproveitou para mostrar um calendário que o papai fez para Rocco para ele poder contar os dias que faltavam para a volta dele. “Está todo amassado, porque o Rocco disse que não andava nunca”, brincou ela.