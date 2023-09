Rachel Sheherazade divide cliques raros com a mãe: "Lindas"

A apresentadora Rachel Sheherazade curtiu a noite ao lado da mãe e dividiu alguns cliques nas redes sociais

Rachel Sheherazade usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1º, para mostrar como estava aproveitando sua noite. A jornalista decidiu sair com sua mãe, dona Hosana Gomes, e surpreendeu os seguidores ao dividir alguns cliques com elas.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, Sheherazade e a mãe aparecem em um restaurante, e posam sorridentes e abraçadinhas. Ao dividir os registros, a apresentadora falou sobre o momento. "Sextando com Mammys", escreveu ela na legenda, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores encheram a publicação de elogios. "Tão lindas", disse uma fã. "Muita beleza", escreveu outra. "Que doce momento entre mãe e filha. Devemos sempre reservar um momento com nossas mães, elas merecem nosso carinho e gratidão. Deus abençoe todas as mães", falou uma terceira.

Rachel é bastante discreta em relação à sua vida pessoal, mas recentemente, ela compartilhou uma foto com a filha, Clara, de 17 anos. No registro, elas surgem curtindo um momento de lazer e a jornalista celebrou. "Uma pausa para um cafezinho com meu xuxu", escreveu na publicação.

Além da menina, a jornalista também é mãe de Gabriel, de 15 anos. Os dois são frutos do relacionamento da apresentadora com o ex-marido, Rodrigo Porto.

Confira as fotos:

Planos para próxima gravidez

Rachel Sheherazade não esconde sua vontade em aumentar a família. Mãe de dois herdeiros, Clara e Gabriel, fruto da sua antiga relação com o corretor de imóveis Rodrigo Porto, a comunicadora abriu sua intimidade e detalhou os planos para a terceira gravidez.

"Tenho vários sonhos. Como sou uma romântica incorrigível, ainda sonho com um grande amor. Eu também tenho o sonho de ser mãe novamente. Congelei óvulos para garantir que um dia eu poderia engravidar de novo e reviver os momentos mais lindos e felizes da minha vida. Nasci para a maternidade", disse ela em entrevista a Quem.