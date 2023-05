Rachel Sheherazade surge sorridente ao lado da filha e semelhança chama atenção: "Lindas"

A jornalista Rachel Sheherazade dividiu um momento de lazer com a filha, Clara, e ganhou elogios dos seguidores

Discreta em relação à vida pessoal, Rachel Sheherazade (49) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado da filha, Clara (17).

Na foto publicada no feed do Instagram nesta segunda-feira, 22, a jornalista aparece sorridente ao lado da herdeira, enquanto tomam um café.

Ao compartilhar o registro com os fãs, a apresentadora falou sobre o momento de lazer com a filha. "Uma pausa para um cafezinho com meu xuxu", escreveu ela na legenda da publicação.

A postagem de Rachel rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que comentaram sobre a semelhança entre ela e a primogênita. "Lindas", disse uma internauta. "Parabéns, se parecem muito!", comentou outra. "Você são lindas, sorrisos lindos", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Sheherazade também é mãe de Gabriel, de 15 anos. Clara e o irmão são frutos do relacionamento da apresentadora com o ex-marido, Rodrigo Porto.

Confira a foto de Rachel Sheherazade com a filha, Clara:

Homenagem de aniversário

Em abril, Clara, filha de Rachel Sheherazade, completou 17 anos de vida, e a mamãe coruja fez questão de prestar uma homenagem especial para ela.

A jornalista publicou no feed do Instagram duas fotos em que aparece com a herdeira, sendo uma de quando a aniversariante era pequena e outra mais recente, e se declarou. "O dia da minha princesa. Te amo, meu xuxu! Feliz 17", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

