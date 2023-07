R$ 180 milhões: de onde vem a fortuna acumulada por Renato Aragão?

Fortuna acumulada por Renato Aragão é fruto de mais de 50 anos de trabalho; veja

Um dos maiores nomes da televisão, o humorista Renato Aragão tem uma fortuna estimada em R$ 180 milhões. Pelo menos foi o que revelou seu amigo Dedé Santana em uma entrevista nesta semana.

Após a revelação, fãs ficaram impressionados e começaram a buscar respostas: afinal, de onde vem o dinheiro acumulado pelo ator que foi imortalizado como o personagem Didi Mocó, um dos maiores fenômenos da história do humor?

Quando estou o programa Trapalhões, na Globo, Renato Aragão chegou a ter um dos maiores salários da emissora. Fora do ar desde 2013, ele segue ganhando cerca de R$ 400 mil ao mês, salário que deve receber até o final de sua vida.

Renato Aragão também estrelou dezenas de filmes, alguns que estão na lista das maiores bilheterias da história do Brasil. Longas como O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão (1977), Os Saltimbancos Trapalhões (1981) e Os Trapalhões na Serra Pelada (1982) levaram mais de 5 milhões de pessoas aos cinemas cada um. Produtos licenciados, shows, apresentações e direitos autorais também foram importantes fontes de renda do humorista.

Mansão luxuosa

O humorista também é dono de uma mansão luxuosa onde mora ao lado da esposa, Lília Taranto. Ele também vive com a filha mais nova, Livian Aragão, que também é atriz e é seu xodó.

A casa, que fica no Rio de Janeiro, fica em um terreno de 46 hectares, tem dois andares, cinco suítes, piscina e até um bosque pessoal. A casa está avaliada em mais de R$ 18 milhões.

Empreendimentos e bens

Renato Aragão também é dono de um complexo de estúdios que é alugado para locações. Os filmes estrelados pelos Trapalhões e os programas de TV que eram exibidos na Globo, como o Turma do Didi, eram gravados no espaço.

Em 2005, após mudanças no mercado e uma desaceleração nas produções de seu grupo, o humorista vendeu o complexo para a Record TV, que montou no local o RecNov, espaço no qual eram gravadas as principais novelas da emissora. O humorista também acumula empreendimentos, ganhos com direitos autorais e investimentos financeiros. Aos 88 anos, ele tem o suficiente para manter uma vida tranquila para sua família por décadas.

