Quem são os pares da seleção brasileira feminina? Conheça os namoros

A seleção brasileira feminina estreou na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 24, e venceu o time do Panamá com um placar de 4 a 0 com gols de Ary Borges e Beatriz Zaneratto João. Com a vitória do time feminino, muitos fãs e admiradores ficaram curiosos em saber quem são os pares românticos das jogadoras. Confira a seguir.

Marta, a atacante da seleção brasileira feminina , namora a jogadora norte-americana Carrie Lawrence. As duas jogam juntas no Orlando Pride e já trocaram diversas declarações nas redes sociais. A lateral Tamires Dias, namora a cantora Gabi Fernandes que está acompanhando Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália, e mostrou ter levado um amuleto para o jogo de estreia.

Andressa Alves, também atacante da seleção, namora a ex-jogadora do time Francielle. Juntas há 11 anos, a atleta atua no Avaldsnes IL, na Noruega. Kathellen Sousa, uma das zagueiras da seleção brasileira feminina, namora desde 2021 a lateral do time brasileiro São Paulo, Fe Palermo. As duas já posaram juntas diversas vezes.

Nycole Raysla disputaria a Copa do Mundo Feminina pela seleção brasileira, porém, sofreu uma lesão e precisou ser cortada do time na última terça-feira, 18. A atacante do time Benfica namora Taiene Cunha desde 2021, porém, as duas são bastante discretas quanto à relação, e Cunha possui um perfil privado nas redes sociais e não costuma aparecer muito na mídia.

