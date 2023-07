Namorada da jogadora Tamires Dias revela amuleto que levou para o estádio na Copa do Mundo Feminina

Namorada de Tamires Dias, Gabi Fernandes leva item inusitado para dar sorte no primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália

Namorada da jogadora de futebol Tamires Dias, a cantora Gabi Fernandes mostrou que levou um amuleto inusitado para o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália. A partida aconteceu nesta segunda-feira, 24, e teve a vitória do Brasil. Durante o jogo, Gabi contou que teve a companhia de uma pelúcia da sorte.

Na arquibancada, a cantora contou que levou uma pelúcia de capivara para dar sorte e estava feliz com a brincadeira. Ela ficou o tempo todo com a capivara em sua mão.

“A Cida está dando muita sorte!”, disse ela, citando o nome que deu para a pelúcia. Antes disso, Gabi Fernandes também falou para os fãsque iria usar acessórios para dar sorte no jogo.

Ela contou que tem um colar e uma pulseira da sorte. “Tem dois: um colar de olho de tigre que a Tata comprou antes de ir para a Copa. É uma pedra que dá proteção. E eu mandei para ela uma pulseirinha igual a essa que dis 'sou brasileiro' e é meio que uma forma de ligação nossa para mandar a minha energia positiva para ela”, declarou.

Casal de jogadoras quase divide campo durante Copa, mas apenas uma é convocada

Quase que o amor entrou em campo pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo de 2023! Por muito pouco, um casal de jogadoras quase realizou o sonho de jogar lado a lado durante a competição. A zagueira Kathellen Sousa, do Real Madrid, foi convocada pela técnica Pia Sundhage, mas sua namorada, a lateral do São Paulo, Fernanda Palermo, não. A falta da convocação da lateral chegou a ser motivo de revolta de alguns torcedores através das redes sociais. A atleta do clube paulista já atuou pela seleção e chegou a jogar ao lado da namorada durante a Copa América de 2022.

Nas redes sociais, as jogadoras lutam contra o preconceito dentro e fora de campo. Em 2023, as duas fizeram uma linda declaração de amor para simbolizar o Dia Mundial do Orgulho Gay. “Hoje eu amo quem eu sou e sou grata por encontrar alguém que faz eu me sentir livre e sem medo de ser eu mesma diante de todas as minhas imperfeições e que sempre tira o melhor de mim, sou grata à minha coragem de viver o que me faz sentir viva e feliz, e sou grata às pessoas mais importantes para mim que tentam entender e me respeitar. Será sempre sobre o amor”, escreveu Fernanda.