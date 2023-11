Quem são os netos de Silvio Santos? Conheça os herdeiros da família

Silvio Santos espera décimo quarto neto com gravidez de uma das filhas, Rebeca Abravanel

Silvio Santos (92) está na espera de mais um membro para a família, com a gravidez de Rebeca Abravanel (42), uma de suas seis filhas. Com vários herdeiros, o próximo bebê vai ser o décimo quarto neto do apresentador. Conheça quem são os netos de Silvio Santos.

Filhos de Cíntia Abravanel (60), primogênita de Silvio Santos , o ator Tiago Abravanel (36), que ficou conhecido por sua participação no BBB 22, e as irmãs Vivian e Ligia, foram os primeiros netos do apresentador e são os herdeiros mais velhos da geração.

Luana (25) e Amanda (18), filhas de Silvia Abravanel (52), também fazem parte da família de 13 netos do empresário. A caçula da apresentadora celebrou os 18 anos em outubro deste ano e ganhou um festão luxuoso para marcar a data. "Oba que coisa maravilhosa minha Mosi; seus tão esperados 18 anos finalmente chegaram. Meu amor, minha menina, minha luz, minha vida, minha filha que Deus abençoe gigantemente esse seu novo ano de vida", escreveu a mãe das irmãs ao compartilhar registros do evento nas redes sociais.

Daniela Beyruti (47) foi outra das filhas de Silvio Santos que trouxe mais herdeiros para a família. Mãe de três crianças, ela teve Lucas em 2017, Manuela em 2013, e Gabriel em 2012. Com mais um trio de irmãos, os filhos de Patrícia Abravanel (47), Pedro (9), Jane (5) e Senor (4), também compõe a geração de netos . Apesar de aparecerem em cliques raros, os pequenos já ganharam fama nas redes socias da apresentadora e encantaram os internautas.

