Renata Abravanel faz rara aparição com os dois filhos em São Paulo

17/08/2022

A empresária Renata Abravanel aproveitou a noite de terça-feira, 17, para prestigiar a exposição de sua irmã, Cintia Abravanel, chamada 'Nuances de uma Abrava', em São Paulo. Inclusive, ela levou os dois filhos, Nina e André, para o evento e posou abraçada com as crianças.

Discreta com sua vida pessoal, Renata faz raras aparições em público com as crianças e também mostra poucos registros do crescimento deles nas redes sociais. Desta vez, ela abriu uma exceção por causa da noite especial na vida da irmã.

Durante o evento, Renata e Cintia posaram abraçadas e esbanjaram sorrisos e parceria. No último final de semana, as seis filhas de Silvio Santos se reuniram na casa dele para celebrar o Dia dos Pais. Eles posaram todos juntos em uma foto que repercutiu nas redes sociais no início da semana.

Renata Abravanel se forma em Harvard

Há poucas semanas, Renata Abravanel celebrou a sua formatura em um curso que fez na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela fez o curso de Owner/President Management Program, responsável pela formaçãõ de grandes empreendedores.

"A jornada foi longa por conta do nascimento dos pequenos. Sem dúvida! Isso é total mérito dos meus pais mesmo. Não sei como eles colocaram em mimtanta paixão por aprender coisas novas e conhecer pessoas diferentes. O curso chama Owner/President Management Program. Foi uma jornada realmente incrível! Muitas ferramentas e muita inspiração para seguirmos fortalecendo esse nosso grupo", disse Renata na época.

