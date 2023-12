Quem são os filhos de Valeria Valenssa e Hans Donner? Conheça herdeiros do ex-casal

Valeria Valenssa e Hans Donner deram o que falar na web ao reaparecerem juntos na formatura de um dos filhos, José Gabriel

Valeria Valenssa e Hans Donner, que foram casados de 2002 a 2019, deram o que falar na web ao reaparecerem juntos na formatura de um dos filhos, José Gabriel. Nas redes sociais, a eterna Globeleza compartilhou uma foto com o herdeiro e o ex-marido na celebração. Conheça quem são os herdeiros do ex-casal.

Filho mais velho de Valeria Valenssa e Hans Donner, João Henrique celebrou seu vigésimo aniversário em janeiro de 2023. O herdeiro do ex-casal, que costuma aparecer em diversos cliques nas redes sociais da mãe, ganhou fama desde que Valeria Valenssa apareceu grávida em uma das campanhas de Globeleza.

"No começo, quando saía com meus pais na rua, quando alguém vinha comentar alguma coisa, eles sempre falavam que era eu que estava lá na barriga dela. Sempre achei isso meio doideira. Não sei se é desconfortável. Não é uma parada que todas as crianças têm que passar", declarou o filho de Hans Donner e Valeria Valenssa no canal do YouTube da mãe, em 2020.

Caçula da dupla de irmãos, José Gabriel também divide o carinho e os registros nas redes sociais da mãe. Com momentos ao lado de Valeria Valenssa, que vão desde premiações a refeições do dia a dia, o rapaz completou 19 anos em março e recebeu uma declaração especial da mãe.

"Mais um ano de vida para você, meu José Gabriel. Você é tão especial e espero que nunca se esqueça disso. Todo mundo que te conhece sabe do seu valor. Que Deus abençoe e proteja sua vida. Te amo! Felicidades! Feliz aniversário!", escreveu Valeria Valenssa sobre o filho nas redes sociais.

Na última quinta-feira, 7, Valeria Valenssa chamou a atenção da web ao compartilhar um momento de família entre ela, o ex-marido e José Gabriel durante a formatura do herdeiro. O filho do ex-casal, que se formou em uma escola bilíngue, surgiu ao lado dos pais em um registro do evento. "Então, José está formado! Só gratidão a Deus! Meu cineasta", publicou Valeria Valenssa.