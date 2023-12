O que Marrone mudou em cirurgia plástica? Confira

Marrone deu o que falar na web desde que realizou cirurgia plástica em fevereiro deste ano para mudar detalhes do rosto

Marrone (53), da dupla sertaneja com Bruno (57), deu o que falar na web desde que fez uma cirurgia plástica no rosto em fevereiro deste ano. O cantor alterou diversos detalhes da face no procedimento e chamou a atenção dos internautas com a transformação. Confira o que Marrone mudou na cirurgia plástica.

Com modificações no nariz, papada, orelhas, lábios e pálpebras, o cantor passou por alguns procedimentos para chegar no resultado final da transformação. Na cirurgia, Marrone realizou rinoplastia funcional e estética, blefaroplastia (retirada do excesso de pele das pálpebras inferiores), otoplastia (procedimento para melhorar a aparência orelhas), lipoaspiração de papada, preenchimento labial e lifting facial.

"Fiz nas minhas férias, acho que foi a hora certa de fazer essa transformação, essa cirurgia facial. Eu fiz tudo! Pálpebras, nariz, papada, orelhas e lábios, que estavam muito acabados, e agora estão bonitinhos. A recuperação foi um pouco difícil. É que fiz tudo de uma vez, então realmente dei uma assustada", explicou o sertanejo sobre as mudanças após a cirurgia plástica em entrevista à Quem durante o lançamento do DVD de Hugo & Guilherme, em março.

Antes e depois de cirurgia plástica de Marrone - Fotos: Reprodução / Instagram e SBT

Feliz com o resultado, Marrone revelou que a decisão de realizar a cirurgia plástica veio após uma sugestão da namorada, Anna Farfalla. "Eu era galão, agora virei galã [risos]. Quem me incentivou foi Ana Paula, minha namorada".

O cantor aproveitou para contar que a história de amor com a amada aconteceu após quase uma década desde que os dois se encontraram pela primeira vez."Tem o momento certo da gente encontrar as pessoas. Conheci Ana Paula uns oito anos atrás e senti uma coisa diferente. Depois desse tempo, nos reencontramos", declarou Marrone.