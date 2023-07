Quem é a pequena Alice? Garotinha fez sucesso ao pronunciar palavras difíceis

Alice Secco, de apenas quatro anos, fez sua estreia na Globo no último domingo, 9

Alice Secco, de apenas quatro anos, fez sua estreia como apresentadora no programa Domingão, da Globo, no último domingo, 9. Ao lado de Luciano Huck (51), a garotinha apresentou o quadro Pequenos Gênios e encantou a audiência com sua fofura. Sucesso na web, a pequena ganhou fama ao pronunciar palavras difíceis. Saiba quem é a pequena Alice.

Filha de Morgana Secco e Luiz Gustavo Schiller, a garotinha ficou conhecida em 2021, quando vídeos seus pronunciando palavras difíceis, aos dois anos, viralizaram na web. A conta do Instagram da mãe de Alice , onde publicações como a rotina de aprendizados da filha são compartilhadas, soma mais de quatro milhões de seguidores atualmente. O sucesso da pronúncia de palavras difíceis foi tão grande que a garotinha entrou para o universo da publicidade e estreou carreira em comerciais.

Apesar de falar português, Alice Secco não vive no Brasil. A família da pequena , que também conta com a caçula Julia, de sete meses, mora em Londres, na Inglaterra. Alfabetizada em inglês e na língua portuguesa, a garotinha também chamou a atenção dos internautas com seu conhecimento e interesse por livros.

