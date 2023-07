Quem é o irmão de Tatá Werneck? Professor já apareceu no Jornal Nacional

Fãs de Tatá Werneck ficaram impressionados ao conhecerem o irmã da comediante durante matéria no Jornal Nacional

Super discreta quanto a exibição de sua vida pessoal nas redes sociais, Tatá Werneck (39) volta e meia causa curiosidade dos fãs sobre os membros de sua família. Nesta terça-feira, 5, a famosa mostrou que estava preparada para o casamento de seu irmão, Diego Werneck.

Em seu perfil do Instagram, Tatá compartilhou um clique ao lado de Rafa Vitti e Clara Maria pouco antes de ver o irmão subir ao altar. "Casamento do meu irmão marque seu irmão que não me segue e gere uma briga em família antes das 10 da manhã. Meu irmão casou com a mais linda @daliaschneider que agora é parte da família. Amem-na . Desejem bom dia", escreveu

Desde então, passou a crescer o número de pesquisas no Gloogle sobre quem seria o irmão da interprete de Anely, em Terra e Paixão, já que ela acabou não compartilhando cliques da festa em família.

QUEM É O IRMÃO DE TATÁ WERNECK?

Diego Werneck Arguelhes é professor de Direito Constitucional associado do Insper. Ele também é responsável pela publicação do livro O Supremo e O Processo Eleitoral, além de uma série de artigos jurídicos.

Bacharel e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Diego também é doutor em Direito pela Universidade Yale, nos Estados Unidos.

No ano passado, Diego chegou a ser destaque de uma reportagem especial do Jornal Nacional, na TV Globo. Na época, ele participou da série Brasil em Constituição.

Diego Werneck, irmão de Tatá Werneck (Foto: Reprodução / TV Globo)

A participação de Diego no jornalístico da TV Globo rendeu uma baita repercussão nas redes sociais. Muitos internautas estranharam a semelhança com a comediante, tornando o assunto mais comentado do dia.

"Vi um cara no 'Jornal Nacional' e pensei: 'Conheço esse cara de algum lugar...' Ele é Irmão da @Tatawerneck", disse uma pessoa, fazendo a própria Tatá brincar com a situação: "Também demorei a reconhecer".

Mas a primeira vez que Diego apareceu na Globo foi em 2018, durante uma homenagem à irmã. Ele participou do quadro Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão. Na ocasião, ele emocionou ao falar da relação carinhosa com a irmã e garantiu que acha ela "a pessoa mais engraçada do planeta".

"Você sabe que sou uma pessoa reservada, mas não posso não aproveitar essa oportunidade para dizer que eu admiro muito o que você faz e que eu aprendi muito com o que você faz", disse Tatá com lágrimas nos olhos.