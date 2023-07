Quem é o ex-marido de Andressa Urach? Empresário viveu separação conturbada com modelo

Ex-marido de Andressa Urach anunciou na última segunda-feira, 17, que ganhou guarda unilateral de seu filho com a modelo

O ex-marido de Andressa Urach (35), Thiago Lopes, anunciou nas redes sociais na última segunda-feira, 17, que ganhou a guarda unilateral de Leon (1), seu filho com a modelo, após batalha judicial que começou em fevereiro deste ano. O empresário, que se divorciou da loira na mesma época, viveu separação conturbada depois de mais de dois anos de casamento. Saiba quem é o ex-marido de Andressa Urach.

Separados desde fevereiro deste ano, Thiago Lopes e Andressa Urach se casaram em dezembro de 2020 e tiveram Leon em fevereiro de 2022. Quando o pequeno completou um ano, o casal, em meio ao divórcio conturbado, passou a disputar a guarda do filho na Justiça. Durante o período da batalha judicial, o empresário ficou com Leon, enquanto a loira fazia visitas regulares para poder ver a criança.

Apesar de trocar críticas com a modelo na web, o ex-marido de Andressa Urach também compartilha vários momentos ao lado do filho em suas redes sociais, como o Dia das Mães deste ano. "Momentos de qualidade", contou em publicação na data especial. Ele também aproveitou seu perfil no Instagram para anunciar, em abril deste ano, a venda do par de alianças que o casal costumava utilizar por R$ 6 mil.

Leia também: O que Gal Costa deixou de herança? Cantora acumulou fortuna milionária ao longo da carreira