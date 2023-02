Andressa Urach anuncia decisão sobre casamento, e ex posta indireta: ''Dissimulação''

Influenciadora e modelo Andressa Urach expõe atitude do ex-marido e pai de seu filho, Thiago Lopes, e ele se manifesta na web

A modelo Andressa Urach (35) abriu o jogo e revelou que tomou uma decisão sobre seu relacionamento com o pai de seu filho caçula, Thiago Lopes.

A mãe do pequeno Leon, de quase um aninho, compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube em que aparece emocionando ao falar sobre o fim do casamento com o empresário.

Ela anunciou o término definitivo. Os dois, que tiveram uma relação conturbada, tinham se separado em novembro depois de um surto psicótico da loira. No entanto, segundo ela, os dois mantinham uma boa convivência.

No registro, Andressa expõe atitude do ex. Ela contou que queria viajar com o herdeiro mais novo e Thiago a proibiu de levar Leon.

"Eu ia viajar com o Leon para Santa Catarina para visitar minha amiga Rebeca, passar uma semana lá, mas ele falou que eu não posso viajar com Leon, sendo que ainda não existe nenhuma decisão do juiz em relação a guarda do Leon. Logo que eu saí do hospital psiquiátrico eu acionei ele na justiça e eu tinha pedido a guarda do Leon e o divórcio", começou ela, falando que tentou reatar o casamento mais de uma vez.

"Só que, infelizmente, ele age de uma maneira muito convincente e eu bobona caio na conversa dele, e pedi que extinguisse a ação, porque eu acreditava que a gente voltaria. Enfim, infelizmente não deu e agora estamos seguindo a nossa vida. Pelo menos eu estou seguindo a minha vida. É muito ruim para mim ter que me submeter a continuar morando junto com ele para poder ficar perto do Leon, então nos últimos tempos eu acabei me submetendo a isso para ficar próxima do meu filho", continuou.

"Só que até então estávamos amigos, estávamos bem, mas não é mais essa situação atual hoje: decidi pela minha vida, decidi viajar agora e queria levar meu filho comigo, e ele falou que não, que eu não poderia fazer isso, que ele não deixaria (...) Está sendo uma fase bastante delicada para mim, porque recentemente ele acabou me ofendendo com comentários na rede social dele e eu já pedi para ele parar de fazer isso para o bem do Leon (...)."

Andressa afirmou que não quer mais se relacionar com Thiago e disse que deixará de morar com o ex, com quem dividia a mesma casa mesmo separados. "Acabou, acabou, não quero mais. E agora é seguir em frente. Daqui uma semana eu volto, vou viajar, vou espairecer, vou tentar mudar um pouco os pensamentos nesse momento, colocar minha vida em ordem", falou ainda.

"Eu pretendo voltar a morar com a minha mãe, pretendo voltar a morar em Porto Alegre, já que eu aluguei a minha casa, né. Então, quero morar com a minha mãe. Pelo menos perto dela vou ver uma casa para mim morar lá. Não quero mais ficar aqui e judicialmente o juiz é quem vai decidir com quem fica o Leonzinho. Não queria que fosse uma briga. Eu lutei o máximo para que não fosse, mas infelizmente nem todo mundo age como a gente gostaria que as pessoas agissem", finalizou.

Após Andressa publicar o vídeo, Thiago se manifestou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira, 03, mandando indireta para a ex nos stories do Instagram. "Existem demônios aqui na terra que, com dissimulação, teatralidade e uma dose de lágrimas, enganam mais da metade das pessoas", escreveu ele, apagando o post logo depois.

Confira Andressa Urach falando sobre separação e indireta de Thiago Lopes:

Andressa Urach comenta sobre suspeita de gravidez

A influenciadora Andressa Urach revelou recentemente que estava com suspeitas de uma nova gravidez. Em vídeo publicado em seu canal do YouTube, a famosa, que já é mãe de Arthur, de 17 anos, de relacionamento anterior, e de Leon, com Thiago Lopes, de quem está separada, falou que familiares notaram uma barriguinha e confessou estar assustada com a possibilidade de estar grávida pela terceira vez.

"Quero compartilhar com vocês: duas pessoas da minha família me acharam barrigudinha e desde então eu estou meio que encucada. Perguntaram assim: 'você está grávida?', e e eu disse 'não'. Só que eu não me lembro qual foi o último dia da minha menstruação. Realmente estou com a barriguinha mais inchada. Apesar de eu ter comido muito agora no Natal, fui me pesar eu tinha engordado 4 kg. Aí eu comecei a ficar encucada. 'Será que estou grávida, será que estou grávida, ai meu Deus!'", começou falando.

