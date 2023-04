Quem é Mariana Goldfarb? Ex de Cauã Reymond chocou ao falar sobre uso de droga

Modelo Mariana Goldfarb causou o maior burburinho na web e resolveu tirar dúvidas dos fãs sobre suposto uso de drogas

Cauã Reymond (42) deixou muitos fãs abalados nesta quarta-feira (19) após confirmar o fim do relacionamento com Mariana Goldfarb (33). Discretos quanto a vida pessoal, o casal poucas vezes enfrentou polêmicas nas redes sociais.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana", disse o ator.

Mariana Esteves Goldfarb é uma modelo e influenciadora brasileira, que ficou conhecida nacionalmente por seu namoro com Cauã Reymond. Eles iniciaram o romance em 2016 e se casaram em 2019.

Ela iniciou sua carreira aos 16 anos, ao entrar para uma agência de modelos. A famosa também fez parte da Oficina de Atores da Globo, responsável por revelar diversos nomes que se destacaram na emissora. Em 2013, ela comandou um programa de esportes radicais no Canal Off em 2013, o "Ilhas Paradisíacas".

Há alguns meses, Mariana chamou atenção ao falar sobre maconha em seu perfil do Instagram. Na ocasião, ela acabou causando polêmica ao surgir nos stories usando uma meia com estampa de folha de maconha.

Depois de gerar vários questionamentos nos seguidores, Mariana precisou vir a público e se pronunciar sobre a droga. Ela garantiu que não era usuária, mas é uma entusiasta de medicamentos à base de cannabis/maconha.

"Eu não fumo maconha, mas eu sou grande entusiasta do que o CBD pode fazer pelas pessoas e eu acho que tem ajudado muita gente, principalmente quem tem doença neurológica, dor, insônia, ansiedade... Tem vários estudos muitos legais", disse ela, falando do falando sobre o canabidiol, um dos compostos da cannabis usado pela medicina.

Em seguida, ela sugeriu aos admiradores que pesquisassem um pouco sobre o assunto, para assim diminuir o preconceito com a planta. "Eu recomendaria você a dar uma olhada. Lógico que tudo que eu falo aqui, precisa de um acompanhamento médico, ninguém pode se receitar nada... Mas assim, CBD tem feito coisas muito legais pelas pessoas. Então, não tô falando de uso medicinal. É bem diferente", declarou.