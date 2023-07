Quem é a influenciadora brasileira que se casou em cerimônia de 72 horas na Itália?

Influenciadora Bruna Kehrnvald ostentou luxo nas redes sociais com festa para 300 convidados

A influenciadora Bruna Kehrnvald se casou nesta semana com o empresário Manoel Soares em uma cerimônia de 72 horas no Lago di Como, na Itália. Com 300 convidados, a festa teve início no último domingo, 9, e foi finalizada na terça-feira, 11. Pedida em casamento no mesmo local, a brasileira, que também trabalha como arquiteta e designer de interiores, ostentou luxo nas redes sociais.

Entre posts de viagens internacionais, looks de grife e cliques com o atual marido, Bruna Kehrnvald aproveitou seu perfil no Instagram, que conta com mais de 50 mil seguidores, para compartilhar detalhes do casamento. O anúncio do jantar de boas-vindas e do ensaio com os padrinhos ganharam espaço entre as publicações, além do momento em que a influenciadora subiu ao altar e da festa pós-cerimônia.

"Foi exatamente como a gente sonhou…", comentou a influenciadora nas redes sociais. "Momentos que nunca vamos esquecer…", acrescentou em de seus posts. Bruna Kehrnvald ainda destacou sobre o casamento : "Tantos momentos lindos ontem, quero mostrar tudo pra vocês…".

Com 300 convidados na cerimônia de 72 horas, quem também compareceu ao evento no Lago di Como, na Itália, foi o o designer de joias Paulo Teixeira. Em entrevista à CARAS Brasil, ele brincou: "Não fui convidado para o casamento de Kate e Willian, porém, depois do casamento da Bruna e do Manoel, eu me sinto satisfeito com o quesito 'Casamento Real'".

Paulo Teixeira foi um dos convidados do casamento de Bruna Kehrnvald e Manoel Soares - Foto: Divulgação

No primeiro dia de cerimônia, aconteceu a welcome party para os convidados, enquanto no segundo, ocorreu o jantar de ensaio dos padrinhos. O terceiro, por sua vez, ocupou o momento de união em matrimônio do casal, que contou com uma cerimônia em igreja e uma festa de finalização.