Jackeline Petkovic abre álbum de fotos do seu casamento de luxo na praia

Apresentadora Jackeline Petkovic abre álbum de fotos e mostra cliques deslumbrantes do seu casamento em Ilha Bela

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 15h09

A apresentadora Jackeline Petkovic (41) se casou há poucos dias com o cantor Bruno Araújo em uma belíssima cerimônia de final de tarde na praia.

A ex-âncora do SBT e o artista sertanejo trocaram alianças na última semana na região de Ilha Bela, no litoral Norte de São Paulo, e impressionaram pelo luxo do enlace.

Nas redes sociais, a loira que ficou conhecida no passado por seu trabalho nos programas Fantasia e Bom Dia & Cia, abriu o álbum de fotos do dia especial e divulgou diversos registros dos pombinhos no momento do tão aguardado "sim".

"Um conto de fadas real!", legendou Jacky que surgiu deslumbrante com um vestido de noiva bem justinho, cheio de rendas, transparências e uma causa bem grande. Já Bruno optou por um look branco e azul, com tênis e camisa aberta.

Confira algumas fotos do casamento!

