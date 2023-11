Quem é a filha de Ana Maria Braga? Professora de ioga deu à luz ao quarto herdeiro

Filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis anunciou nascimento de sua herdeira na última quarta-feira, 15

Ana Maria Braga (74) chamou a atenção da web na última quarta-feira, 15, com o nascimento de sua quinta neta. Filha da apresentadora, a professora de ioga Mariana Maffeis (40) anunciou que deu à luz a uma menina pelas redes sociais e compartilhou cliques da recém-nascida com a família. Saiba quem é a filha de Ana Maria Braga que deu à luz ao quarto herdeiro.

Fruto do antigo relacionamento entre Ana Maria Braga e Eduardo de Carvalho, Mariana Maffeis é professora de ioga e pratica a técnica há mais de uma década. Adepta da filosofia Vedanta, de origem indiana, ela é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de 9 anos, Varuna, de 2 anos e do bebê recém-nascido, que ainda não tem nome. "Ainda estamos intuindo o nome dela. Agradeço muito as palavras tão generosas de todos", explicou nas redes sociais.

Casada com Badarik González, que também é professor de ioga, a filha de Ana Maria Braga vive uma vida simples com a família na zona rural no interior de São Paulo. "Sempre estive com as crianças e elas não faziam questão de ir para a escola, então, preferi que ficassem em casa. Para mim, é mais rica a experiência em família. Depois que elas cresceram, dediquei mais tempo ao estudo do ioga, me especializei com professores renomados e aí comecei a ministrar aulas. Senti que, na prática, pude realizar tudo", refletiu ela em entrevista à Quem, em 2020.

Próxima de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis também explicou que, apesar do estilo de vida diferente, troca algumas semelhanças com a mãe: "Minha mãe tem essa calma, mas também é um furacão. O ioga me ajudou a me entender um pouco no sentido de: 'calma, você não é perfeita'. Isso acaba trazendo calma. Mas sou bem enérgica nas questões de casa e não sou muito passiva".