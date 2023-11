William Bonner 60 anos: Veja lista de curiosidades do jornalista que celebra aniversário

Grande nome do jornalismo brasileiro William Bonner já teve casa invadida e usa nome artístico; saiba mais

William Bonner completa 60 anos nesta quinta-feira, 16. Para celebrar a data especial, a CARAS Brasil separou algumas curiosidades do jornalista, que decidiu aproveitar o dia em uma viagem para Paris, França, ao lado de sua esposa, Natasha Dantas.

Apesar de ser considerado um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, William Bonner não é formado na profissão . Ele cursou comunicação social com ênfase em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo (USP).

Antes de se tornar o âncora do Jornal Nacional (Globo), o jornalista precisou guardar segredo. A escolha aconteceu em 1996, e ele não pôde contar a novidade nem para sua então esposa, Fátima Bernardes, com quem ficaria casado até o ano de 2016. Dois anos depois, em 1998, ele e a então esposa dividiriam a bancada do noticiário.

Apesar de ter passado por momentos engraçados e leves ao longo dos anos na bancada do jornal, William Bonner já se emocionou durante a apresentação do programa. Em 2003, ele não conteve as lágrimas ao anunciar a morte de Roberto Marinho. Em 2020, ele se emocionou após a exibição de uma reportagem sobre como as pessoas estavam lidando com a quarentena.

Em agosto deste ano, o jornalista alcançou a marca de 10 mil dias como titular do Jornal Nacional. Sua estreia no noticiário foi em 1º de abril de 1996, ao lado da jornalista Lillian Witte Fibe, que completou 70 anos em outubro. Atualmente, ele divide a bancada com Renata Vasconcellos.

WILLIAM BONNER POR TRÁS DAS CÂMERAS E VIDA PROFISSIONAL

O marcante sobrenome é artístico. Seu nome na certidão de nascimento é William Bonemer Júnior, e ele optou por trocá-lo em 1986, quando comandava o SPTV. No entanto, o sobrenome permaneceu no nome de seus filhos trigêmeos, Vinícius, Beatriz e Laura.

Inclusive, ele e Fátima passaram por um susto com a chegada dos filhos em 1997. Na época, eles precisaram ficar 20 dias internados na UTI, devido ao nascimento prematuro dos trigêmeos. "Foram 25 dias indo ali e convivendo com a angústia do que é uma UTI neonatal", contou Fátima em novembro de 2020, enquanto ainda comandava o Encontro (Globo).

Em 2005, ele e a jornalista tiveram sua casa no Rio de Janeiro invadida por um bandido com uma pistola dourada. William Bonner tentou desarmar o criminoso, que levou até as alianças do casal, mas acabou sendo agredido. Dias depois, o jornalista reconheceu o homem na delegacia e ele foi preso.

William Bonner e Fátima Bernardes se separaram em 2016, após 26 anos juntos. O jornalista se casou novamente dois anos depois, em 2018, com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois estão casados até hoje.