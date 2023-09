Quem é a ex-sogra de Arthur Aguiar? Conheça a mãe de Jheny Santucci

Mãe de Jheny Santucci, ex de Arthur Aguiar, fez pronunciamento e afirmou não acompanhar mais o ator

Após o anúncio do término de Arthur Aguiar (34) e Jheny Santucci (23), a mãe da empresária, Roberta Santucci (51), cortou relações com o ex-genro e deixou de o seguir nas redes sociais, apagando também as fotos que tinha ao lado do ator. No entanto, muitos ainda não conhecem a ex-sogra do também músico.

Roberta é mãe de Jheny, Jhessica, Janaina, Rafael e Fábio, e tem dois netos, Davi e Helena. Hoje, a ex-sogra de Arthur Aguiar acumula mais de 12 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram e trabalha ao lado das filhas nas empresas de estética, ligadas a cabelo e bronzeamento artificial.

Bastante ativa nas redes sociais, a mãe de Jheny tem mais de 3.900 publicações. Ela costuma mostrar sua rotina diária, resultados dos procedimentos estéticos que oferece, reflexões e viagens que já fez, como para Fernando de Noronha, Brasília e Bahia.

No Dia das Mães, a influenciadora usou seu Instagram para compartilhar um vídeo em homenagem à Roberta, com momentos em família e com os netos. Na legenda da publicação, Jheny agradeceu pela mãe, pai, avó e amiga que a empresária é.

"Não consigo encontrar palavras pra expressar tudo que sinto por você, palavras são rasas demais perto do meu amor. Atitudes valem mais que qualquer texto bonito, nosso dia a dia é repleto de carinho, respeito, amizade e muito amor", declarou.

Na noite desta terça-feira, 19, Roberta usou seu Instagram para afirmar que não tem mais contato com Arthur Aguiar. Em um vídeo, ela insinuou que a ideia de terminar o relacionamento teria partido do campeão do BBB 22, que será pai do primeiro filho de Jheny.

"Jheny é uma menina muito amorosa e família, ela estava tentando construir a família dela, mas aconteceu de não estarem mais juntos. Não tenho motivos para continuar acompanhando a vida dele", afirmou na publicação.

CONFIRA A HOMENAGEM DE JHENY SANTUCCI, EX DE ARTHUR AGUIAR, A SUA MÃE: