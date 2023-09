Ex-sogra corta relações com Arthur Aguiar e desabafa: "Minha filha queria construir família"

Ex-sogra corta relações com Arthur Aguiar; ela está indignada com a postura do ex-BBB; veja

Em um momento corajoso, a ex-sogra do ator Arthur Aguiar desabafou. Na noite desta terça-feira, 19, ela escreveu um depoimento que foi compartilhado em seu perfil. Essa é a primeira vez que ela se pronuncia sobre o fim do romance da filha com o galã.

Roberta Santucci deixou de seguir o ator e apagou as fotos que os dois tinham juntos. Seguidores pediram um esclarecimento e ela fez um desabafo forte e disse que não quer mais contato com o campeão do BBB. Na fala, ela insinuou que partiu do galã a ideia de terminar o namoro com Jheny Santucci, que está grávida. A declaração foi publicada em seu perfil.

"Tem gente me perguntando por que não estou mais seguindo ele nas redes sociais. É que para mim não faz mais sentido, só isso. Jheny é uma menina muito amorosa e família, ela estava tentando construir a família dela, mas aconteceu de não estarem mais juntos. Não tenho motivos para continuar acompanhando a vida dele", disparou ela.

Ontem, Jheny Santucci também publicou um desabafo nas redes sociais sobre sua condição. Em seu primeiro pronunciamento, a empresária disse que "expectativas foram criadas" e disse está abalada com a situação que está vivendo.

"Pronunciamento: Como já foi anunciado pelo Arthur, nosso relacionamento chegou ao fim. Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo, afinal, eu sempre fui forte, e agora serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro AMOR da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dar forças para seguir", começou.

Vale lembrar que Arthur Aguiar já é pai de Sophia, de quatro anos, fruto do antigo casamento com Maíra Cardi. A nova gravidez foi anunciada na semana passada. Dias depois, fãs ficaram surpresos com o término do relacionamento entre os dois.

O anúncio do término

Nesta segunda-feira, 18, Arthur Aguiar surpreendeu os fãs ao anunciar o fim do namoro com Jheny nas redes sociais. "A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. [...] A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!".