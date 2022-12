Quem é Eddy Jr? Comediante sofreu ataque racista em SP

Humorista Eddy Jr virou destaque na mídia após ser vítima de racismo em seu condomínio

O comediante Eddy Jr (28) voltou a ser destaque nas redes sociais após fazer um novo desabafo sobre o caso de racismo ao qual foi vítima . Nesta quinta-feira (22), ele afirmou que agrediu o vizinho que o ameaçou de morte em outubro deste ano.

Em postagem em seu perfil do Instagram, o humorista explicou que apesar de não concordar com a agressão, essa foi a primeira vez que se encontrou pessoalmente com as pessoas que o atacaram no seu próprio condomínio, em São Paulo.

"Eu tenho certeza total que eu errei, porque nada se resolve na agressão. Eu errei agredindo o mano, só que eu também não sou idiota de ficar quieto, de passar por uma pessoa que me ameaçou de morte duas vezes na porta da minha casa e passar como se nada tivesse acontecido, porque eles estão vivendo aqui no condomínio normal, tranquilo, e eu que tenho que ficar na minha casa ansioso, com gatilho toda vez que tem algum baralho na minha porta", disse ele.

QUEM É EDDY JR?

Eddy ficou conhecido após viralizar nas redes sociais com vídeos engraçados com frases motivacionais. Atualmente 2 milhões de seguidores no Instagram e 2 milhões no TikTok, ele costuma bombar com seus conselhos confusos e trocadilhos sem o menor sentido.

Os vídeos bem-humorados de Eddy dominaram as redes sociais no último ano, chamando atenção de diversos famosos, como Ronaldinho Gaúcho (42), Yudi Tamashiro (30), Bruna Marquezine (27) e Rafael Portugal (37).

Uma das publicações mais populares do influenciador é a que ele tenta recitar o ditado "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". Um pouco atrapalhado, ele acaba não conseguindo passar a mensagem reflexiva que pretendia para seu público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eddy Jr (@oficialeddy)

Além de vídeos de humor, Eddy também investe na carreira como cantor de rap . Desde 2020 ele tem feito lançamentos musicais, mas apenas neste ano conseguiu divulgar o EP Meus Contos, o qual possui quatro faixas inéditas.