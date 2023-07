Quem é Alexandre Slaviero? Ex-galã de Malhação virou empresário e foge das redes

Conhecido por seu papel como Kiko em Malhação, ator recebeu críticas quanto a aparência na web

Longe da TV desde Gênesis, sua última novela, o ator Alexandre Slaviero (39) se tornou assunto neste final de semana ao receber críticas quanto a sua aparência. Bastante conhecido por ter interpretado Kiko nas primeiras temporadas de Malhação, na Globo, hoje ele virou empresário e foge das redes sociais, como já deixa avisado em seu perfil do Instagram.

"Não tenho Twitter, nem WhatsApp", escreveu o ex-galã de Malhação em sua biografia do Instagram , rede em que acumula mais de 78 mil seguidores. Nascido em Curitiba, no Paraná, Slaviero estreiou na televisão em 2002, quando interpretou Motinha na novela O Beijo do Vampiro. Na sequência, ele já engatou em três temporadas do folhetim adolescente.

Depois, o artista esteve no elenco de grandes títulos da Globo como Duas Caras, Caras & Bocas, Ti Ti Ti, Tapas &Beijos, Em Família e até retornou para a Malhação: Intensa como a Vida, em 2012, na pele de Eriberto. Quatro anos depois, em 2016, ele deixou a emissora para estreiar na RecordTV com a novela A Terra Prometida.

Na casa, ele ainda atuou em Belaventura, Jesus, Jezabel e, por fim, em Gênesis, em que deu vida a Simei. Hoje, o artista acumula mais de 300 publicações em seu perfil do Instagram, em que costuma compartilhar selfies, reflexões e momentos de descontração.

Recentemente, o artista recebeu ataques nas redes sociais ao publicar um clique em que surge ao natural com um visual despojado. Perto de completar seu aniversário de 40 anos, o ex-galã de Malhação dividiu opiniões.

"Caramba, mano é você mesmo? Quando eu era pequeno, lembro de você na Malhação e você era muito presença, mano. O que aconteceu?", disse um. "Bora cuidar dessa aparência aí, mano! Tu é pra mim um exemplo de homem bonito, e bom ator! Levanta essa cara, e bora cuidar, hein? Pra cima!",

comentou outro.